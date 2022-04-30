تركيا تعلن عن نجاح إطلاق صواريخ "ستينغر" (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح مدرسة الدفاع الجوي وقيادة مركز التدريب في إطلاق صواريخ "ستينغر" وإصابة أهدافها.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أمس الجمعة: "كأنه سهم أطلق على هدفه. تمت بنجاح عملية إطلاق صواريخ ستينغر نحو أهدافها، والتي نفذتها مدرسة الدفاع الجوي وقيادة مركز التدريب".

ونشرت الوزارة مقطعا مصورا لعملية تحضير الصواروخ وتحديد الهدف وعملية الإطلاق.

Sanki hedefe atılmış bir ok,

Cesaret istersen hepsinden çok,

Ey mücehhez ve muzaffer Mehmet,

Senin için vatandan öte yok…



Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Stinger atışlarında hedefler başarıyla vuruldu.#MSBpic.twitter.com/RTPqiqpHbp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2022

المصدر: الأناضول