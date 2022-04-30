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تركيا تعلن عن نجاح إطلاق صواريخ "ستينغر" (فيديو)

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تركيا تعلن عن نجاح إطلاق صواريخ
تويتر
نجاح إطلاق صواريخ "ستينغر"
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أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح مدرسة الدفاع الجوي وقيادة مركز التدريب في إطلاق صواريخ "ستينغر" وإصابة أهدافها.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أمس الجمعة: "كأنه سهم أطلق على هدفه. تمت بنجاح عملية إطلاق صواريخ ستينغر نحو أهدافها، والتي نفذتها مدرسة الدفاع الجوي وقيادة مركز التدريب".

ونشرت الوزارة مقطعا مصورا لعملية تحضير الصواروخ وتحديد الهدف وعملية الإطلاق.

المصدر: الأناضول

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