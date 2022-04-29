كندا.. أربعة قتلى في حادث بكلية عسكرية ملكية

قالت وزارة الدفاع الكندية إن التحقيق جار بعد وفاة أربعة طلاب في حادثة مميتة تتعلق بمركبة في حرم الكلية العسكرية الملكية في كينغستون في أونتاريو.

ولم تقدم الوزارة المزيد من المعلومات عن الحادثة.

وأشارت وسائل إعلام كندية إلى أن دائرة التحقيقات الوطنية التابعة للقوات الكندية تحقق في الحادث.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الساعة الثانية صباحا يوم الجمعة في بوينت فريدريك، وهي شبه جزيرة في قاعدة كينغستون للقوات الكندية التي تقع بين ميناء كينغستون ونيفي باي على نهر سانت لورانس.

Le ministère de la Défense nationale déclare que quatre élèves-officiers du Collège militaire royal de Kingston (CMR), en Ontario, sont morts après un « accident mortel impliquant un véhicule » tôt vendredi. https://t.co/2U6ajsVuQk — Radio Canada - RCI (@RCInet) April 29, 2022

ووثقت عدسات المصورين المحققين وهم يتفحصون الطريق والخط الساحلي بالقوارب وسيرا على الأقدام.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، شوهدت السيارة التي كانت تقل الطلاب والسلطات تسحبها من الماء.

وقال مسعفون إن أربعة مصابين عولجوا في مكان الحادث لكن لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى.

ونشر عمدة كينغستون بريان باترسون تغريدة قال فيها إنه "حزين للغاية لسماع هذه الخسارة المأساوية".

As a member of the RMC community I am absolutely heartbroken to hear of the tragic loss of 4 officer cadets early this morning. As Mayor of Kingston I want to express my sincere condolences to their families, friends & everyone at RMC. We stand with you & offer our full support. — Bryan Paterson (@MayorPaterson) April 29, 2022

المصدر: وسائل إعلام كندية