مفتي روسيا يدعو إلى صلاة من أجل منح أرض فلسطين السلام

دعا رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، المسلمين إلى إقامة الصلاة من أجل تحقيق رفاهية الشعب الفلسطيني ونيل فلسطين الاستقلال.

وخلال لقاء وإقامة صلاة مشتركة مع سفراء عدد من الدول الإسلامية، قال عين الدين "أعتقد أننا جميعا نتوسل اليوم إلى الله عز وجل أن يمنح أرض فلسطين السلام، وأن يمنح الشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته، الازدهار والحصول على دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرار الأمم المتحدة الذي تعترف به وتؤيده روسيا الاتحادية، على غرار ما كان عليه الحال في عهد الاتحاد السوفياتي السابق، وهو القرار الخاص بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وهنأ رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الحضور بيوم القدس، راجيا من السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن ينقل التهاني بمناسبة الاحتفال بيوم القدس إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والشعب الفلسطيني.

وقال: "منذ 30 عاما نحتفل بيوم القدس مع السادة السفراء الكرام كون هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ونهنئ أنفسنا جميعا بهذا اليوم ".

وحضر اللقاء سفراء: الجزائر وأفغانستان والبحرين وغامبيا ومصر والأردن والعراق وإيران وقطر ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس وتركيا وتشاد.

يذكر أن الوضع الأمني في القدس ومحيط المسجد الأقصى شهد تدهورا في الأسابيع الأخيرة، ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين المعتكفين في الحرم القدسي.

المصدر: "سبوتنيك"