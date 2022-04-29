أنقرة تفرج عن صحفيين اتهما بـ"تقويض استقرار تركيا الاقتصادي"

أفادت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة أفرجت الجمعة عن صحفيين تركيين يعملان في وكالة "بلومبرغ"، اتهما بـ"محاولة تدمير اقتصاد البلاد" عبر نشر مقال عن انهيار الليرة التركية.

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ويأتي هذا القرار بعد أن تم الحكم على الصحفيين، كريم كاراكايا وفرقان يالينكليتش، بتهمة "تقويض استقرار تركيا الاقتصادي"، إثر شكوى قدمتها هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي "BDDK"، حيث أسقطت محكمة في اسطنبول التهم الموجهة إليهما، قائلة إن "لا دليل قانونيا" يثبت مثل هذا الادعاء، بحسب وكالة الأنباء التركية "دي أه إي" (DHA).

تجدر الإشارة إلى أنه جرى نشر مقال الصحفيين في أغسطس 2018، أثناء انهيار الليرة التركية مقابل الدولار، وفي خضم أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، فيما طالب المدعي العام التركي في يونيو 2019 بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى خمس سنوات.

هذا وحوكم نحو 30 متهما آخرين في إطار القضية نفسها، بعضهم لمجرد نشر نكات عن الوضع الاقتصادي، وتم الإفراج عنهم، وفقا لـ"DHA" وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا، إيرول أونديروغلو.

المصدر: "فرانس برس"