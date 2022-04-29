أنقرة تستدعي السفير الألماني بعد خطوة مماثلة من قبل برلين

أفادت وسائل إعلام تركية بأن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الألماني لدى أنقرة على خلفية قضية الناشط عثمان كافالا، وذلك بعد قيام برلين بخطوة مماثلة.

وأشارت مصادر تركية إلى أن أنقرة أبلغت السفير الألماني بضرورة "عدم التدخل في الشؤون الداخلية" لتركيا.

وكانت الخارجية الألمانية قد استدعت السفير التركي في برلين على خلفية الحكم بالسجن مدى الحياة على الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثارت إدانة عثمان كافالا انتقادات واسعة النطاق، من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيما نظمت عدة احتجاجات في تركيا.

المصدر: وكالات