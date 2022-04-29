الولايات المتحدة تحض مواطنيها على عدم القتال في أوكرانيا بعد مصرع أحد المرتزقة الأمريكيين

حض البنتاغون الجمعة الأمريكيين على عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقي شاب أمريكي حتفه أثناء قتاله كمرتزق مع الأوكرانيين بحسب أفراد من عائلته.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريح للشبكة الإعلامية "نواصل حض الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا"، مضيفا أن خبر مقتل كانسل "محزن" وتوجه بالعزاء لعائلته.

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وتابع جون كيربي "إنها منطقة حرب.. ليست مكانا يجب أن يذهب إليه الأمريكيون".

وقالت والدة القتيل ريبيكا كابريرا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ويلي جوزف كانسل الذي أعلن مقتله الاثنين عن عمر ناهز 22 عاما، وصل إلى أوكرانيا في منتصف مارس.

وترك الشاب وراءه زوجة ورضيعا يبلغ سبعة أشهر، بحسب الصحافة الأمريكية.

وأكدت زوجته بريتاني كانسل وفاته في بيان أرسل إلى العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدة "شجاعة" زوجها "البطل".

وويلي جوزف كانسل عسكري سابق في مشاة البحرية، وانضم إلى شركة شبه عسكرية خاصة وتطوع للقتال في أوكرانيا كمرتزق.

المصدر: أ ف ب