نائب جمهوري أمريكي: سنعقد جلسات استماع لعزل بايدن بعد الفوز في نوفمبر

صرح النائب الأمريكي كين باك من كولورادو بأنه "إذا فاز الجمهوريون في نوفمبر بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، فسيعقدون جلسات استماع للنظر في محاكمة الرئيس جو بايدن".

وجاءت تصريحات النائب الأمريكي خلال رد على سؤال من أحد المستمعين الذي سأل عما إذا كان عضو الكونغرس الجمهوري، الذي يمثل المنطقة الرابعة في كولورادو، سيدعم المساءلة"، حيث قال كين باك "إنه سؤال جيد.. إنه سؤال عادل".

وأضاف كين باك خلال لقاء صحفي عبر الهاتف مع موقع "Colorado Newsline" يوم الخميس "أنا عضو في اللجنة القضائية.. سنعقد جلسات الاستماع لتحديد ما إذا كانت إجراءات الإقالة مناسبة.. سنصوت على المساءلة.. وبعد ذلك سيتم عرضها على مجلس النواب بكامل هيئته".

وصرح باك بأن لم يحدد ما إذا كان يجب عزل بايدن أم لا، حيث قال: "لن أحكم قبل أن أسمع كل الحقائق المتعلقة بأي مساءلة تُعرض على مجلس النواب، وهذا يشمل أي شيء يحدث في العامين المقبلين مع الرئيس بايدن".

وذكر الموقع الأمريكي أن باك انضم إلى مجموعة من أعضاء الكونغرس من اليمين الذين أبدوا بالمثل فكرة عزل بايدن، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعامل الرئيس مع الهجرة والحدود الجنوبية للبلاد.

وتضم المجموعة النائب جيم غوردان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، والذي سيكون بأغلبية جمهورية على استعداد لرئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب، والتي عادة ما يكون لها سلطة قضائية على إجراءات الإقالة.

وتضم المجموعة المؤيدة للمساءلة أيضا النائبة الجمهورية لورين بويبرت من كولورادو، التي أعلنت العام الماضي أنها رفعت دعوى عزل ضد بايدن بشأن طريقة تعامله مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ومن بين الجمهوريين الآخرين الذين أشاروا أو أكدوا دعمهم لمساءلة بايدن، النائبان ماديسون كاوثورن وغريغ مورفي من ولاية كارولينا الشمالية، والنائبان بريان بابين وراندي ويبر من تكساس، والنائبان مارجوري تايلور غرين من جورجيا، وآندي بيغز من أريزونا، وبوب جيبس ​​من أوهايو، والسناتور تيد كروز من تكساس.

وتم رفض هذا الموقف من قبل زعيم الأقلية كيفن مكارثي من كاليفورنيا، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر عن محاكمة بايدن: "لن نستخدمها لأغراض سياسية".

تسجيل صوتي

A Republican majority will hold Biden impeachment hearings, Rep. Buck tells supporters#copolitics#CO04https://t.co/BZoBpGptgO — Colorado Newsline (@NewslineCO) April 29, 2022

المصدر: موقع "كولورادو نيوزلاين" الأمريكي