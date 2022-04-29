اليابان تعثر على حطام سفينة سياحية مفقودة

قال خفر السواحل الياباني إنه تمكن يوم الجمعة من تحديد موقع المركب السياحي المفقود قبالة ساحلها الشمالي بعد ستة أيام من اختفائها في حادث أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وأكد خفر السواحل الياباني أن الهيكل الذي عثر عليه في قاع البحر قبالة ساحل هوكّايدو شمالي اليابان هو المركب السياحي المفقود منذ 23 أبريل.

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وكان المركب الذي يحمل الاسم "كازو وان" ويزن 19 طنا يقل 24 راكبا وفردين من طاقمه.

وحتى يوم الخميس تم التأكد من مصرع 14 شخصا، بينما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين وعمليات البحث عنهم متواصلة.

وقال خفر السواحل إن الهيكل قد رصدته صباح الجمعة كاميرا تحت المياه لسفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في ثاني محاولة لها للكشف عن مكانه، وعثر عليه تحت المياه على عمق 120 مترا بالقرب من شلال شهير.

وأضاف أن الصور أظهرت جميع حروف اسم المركب من الجانب الخارجي له، وأنه تم التأكد من احتواء الهيكل على طلاء باللون الأزرق وهو لون القارب المفقود.

ويعتزم مسؤولو خفر السواحل التحقيق في ظروف غرق المركب بشكل أكثر تفصيلا.

المصدر: هيئة الإذاعة اليابانية