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لاتفيا تخطط لاستبدال دبلوماسييها المطرودين من روسيا

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لاتفيا تخطط لاستبدال دبلوماسييها المطرودين من روسيا
Sputnik
مبنى سفارة لاتفيا في موسكو
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صرح السفير اللاتفي لدى موسكو، ماريس رييكستينش، أن وزارة الخارجية اللاتفية تعمل على اختيار مرشحين لشغل مناصب الموظفين المطرودين من روسيا ردا على إجراءات مماثلة من قبل ريغا.

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وقال السفير في حديثه لقناة "RTVI": "بالطبع نختار مرشحين لشغل مناصب موظفينا المطرودين، لكنه ليس أمر سهلا".

وأضاف: "الناس لا يقفون في الطابور. يطلق على موسكو وروسيا ككل، في ظل الظروف التي تشكلت الآن اسم مركز المشقة، أي موقف يكون فيه العمل غير مريح".

وأعلنت لاتفيا وليتوانيا سابقا أنهما تخفضان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية مع روسيا عن طريق استدعاء سفيريهما من موسكو. وإضافة إلى ذلك أغلقت لاتفيا القنصليتين الروسيتين في مدينتي لييباي وداوغافبيلس وطردت 13 دبلوماسيا روسيا من البلاد. وردا على ذلك اتخذت موسكو قرارا حول طرد 3 من الدبلوماسيين اللاتفيين من السفارة في موسكو وإغلاق القنصليتين اللاتفيين في مدينتي سان بطرسبورغ وبسكوف، فيما تم إعلان موظفيهما شخصيات غير مرغوب فيهما.

المصدر: "نوفوستي"

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