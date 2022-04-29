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برلين تستدعي السفير التركي على خلفية الحكم بسجن عثمان كافالا وتؤكد: دول أوروبية ستتصرف بنفس الطريقة

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برلين تستدعي السفير التركي على خلفية الحكم بسجن عثمان كافالا وتؤكد: دول أوروبية ستتصرف بنفس الطريقة
AP Franka Bruns
علما تركيا وألمانيا
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أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير التركي لدى برلين، على خلفية الحكم الصادر بسجن الناشط البارز، عثمان كافالا.

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وخلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة، قال متحدث باسم الخارجية: "يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم، وأوضحنا مجددا موقف الحكومة حيال القضية"، مؤكدا أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتصرف بالطريقة نفسها".

ويوم الاثنين الماضي، تم الحكم على عثمان كافالا، الناشط ورجل الأعمال التركي المحتجز منذ أربع سنوات ونصف سنة، بالسجن مدى الحياة، بعد دعوات لإسقاط التتبعات ضده، حيث أنه لن يتمكن من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. 

تجدر الإشارة إلى أن إدانة عثمان كافالا أثارت انتقادات واسعة النطاق، من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيما نظمت عدة احتجاجات في تركيا.

المصدر: "فرانس برس"

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