سيئول تدعو بكين إلى دعم استئناف أعمال المصانع الكورية الجنوبية

طلبت سيئول من بكين دعم استئناف عمل المصانع الكورية الجنوبية المعلقة في الصين بسبب عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

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وقدم وزير التجارة الكوري يو هان-كو هذا الطلب خلال اجتماعه مع السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية شينغ هاي مينغ.

وقال يو للسفير الصيني، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة: "نخشى أن يكون الإغلاق قد تسبب في مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد ليس فقط في الصين ولكن للصناعات الكورية الجنوبية".

وتابع قائلا: "أطلب دعما نشطا من الحكومة المركزية الصينية والاهتمام بها".

وتواجه الشركات الكورية الجنوبية صعوبات في إدارة أعمالها التجارية في الصين بسبب إغلاق شنغهاي ومدن أخرى منذ نهاية مارس، بما يتماشى مع خطوات سياسات بكين الصارمة غير المتساهلة مع تفشي كورونا.

وخلال الاجتماع، تعهد الجانبان ببذل جهود مشتركة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

المصدر: "يونهاب"