ماكرون يعتزم الاتصال بزيلينسكي مساء اليوم

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم، الجمعة 29 أبريل.

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جاء ذلك في تصريح للرئيس الفرنسي خلال رحلة له إلى مقاطعة هاوتس – بيرينيه، ونقلت قناة "إل سي آي" التلفزيونية عن ماكرون قوله إن الوضع لا زال يثير القلق، ومن الضروري "تفادي تصعيد الموقف".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الفرنسي لا يستبعد زيارة أوكرانيا، إلا أنها تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الزيارة.

المصدر: تاس