"داعش" يتبنى تفجيرين في مزار شريف شمال أفغانستان

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن تفجيرين في شمالي البلاد أمس، استهدفا عرقية الهزارة الشيعية.

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وقال تنظيم "داعش" في بيان، إن 30 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجومين.

وأسفر التفجيران بسيارتين مفخختين، في مزار شريف عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، وفقا لمسؤولين محليين في حركة "طالبان".

ووقع أسوأ تفجير من هذا النوع الأسبوع الماضي أيضا في مزار شريف، عندما أسفر انفجار قنبلة قوية عن مقتل 33 مصليا، فضلا عن طلاب مدرسة دينية مجاورة.

المصدر: أ ب