رئيس سريلانكا يوافق على تنحية شقيقه من رئاسة الحكومة

وافق رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، على تعيين مجلس وطني لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد، خلفا لشقيقه الأكبر، سيريسينا راجاباكسا.

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وقال النائب في البرلمان مايثريبالا سيريسينا عقب اجتماعه مع الرئيس، إن الرئيس غوتابايا راجاباكسا وافق على تعيين مجلس وطني لتسمية رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء يتألف من ممثلي جميع الأحزاب في البرلمان.

وكان مايثريبالا سيريسينا رئيسا للبلاد قبل غوتابايا راجاباكسا، ونائبا برلمانيا عن الحزب الحاكم قبل أن ينشق في وقت سابق من هذا الشهر إلى جانب ما يقرب من 40 عضوا آخرين.

وسيطر راجاباكسا وعائلته، بما في ذلك رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، على كل جانب من جوانب الحياة تقريبا في سريلانكا على مدار العشرين عاما الماضية. ويحملهم المتظاهرون الذين احتشدوا في الشوارع منذ مارس المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تسود البلاد.

وتقترب سريلانكا من الإفلاس، وأعلنت أنها ستعلق مدفوعات قروضها الخارجية. وعليها أن تسدد سبعة مليارات دولار من الديون الخارجية هذا العام، و25 مليار دولار بحلول عام 2026. وتبلغ احتياطياتها الأجنبية أقل من مليار دولار.

المصدر: أ ب