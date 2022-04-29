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استقالة مدير وكالة حرس الحدود الأوروبية من منصبه

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استقالة مدير وكالة حرس الحدود الأوروبية من منصبه
Globallookpress
المدير التنفيذي لوكالة "فرونتكس" الأوروبية لحراسة الحدود، فابريس ليجيري
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أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، بأن رئيس وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، فابريس ليجيري، قدم استقالته من منصبه.

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وقال مصدر مطلع إن رئيس وكالة "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي، فابريس ليجيري، قدم استقالته، فيما من المقرر أن يدرس مجلس الهيئة هذه الطلب اليوم.

وأضاف المصدر، إن المسؤول الفرنسي ليجيري قدم استقالته "بعد تحقيق في إدارته للوكالة من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال "أولاف"، مؤكدا تقارير صحفية أنه سيتنحى عن منصبه. 

المصدر: أ ف ب 

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