قائد فيلق القدس يسأل القادة الإسرائيليين: من أين أتت هذه الطائرات بدون طيار؟!

كشف العميد اسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، عن عملية وصفها بالناجحة لمسيّرات إيرانية حلقت فوق إسرائيل.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاآني في كلمة له بمدينة مشهد بمناسبة يوم القدس، طرحه سؤالا على القادة الإسرائيليين نصه "من أين أتت هذه الطائرات بدون طيار؟! لقد وظفتم 41 طائرة مقاتلة واستطلاعية لاعتراض هاتين الطائرتين (الإيرانيتين) بدون طيار.. لماذا كذبتم!؟ أنتم لستم على استعداد لقول الحقيقة بشكل صادق".

المصدر: العالم





