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الصين: الدول الأوروبية بحاجة إلى إعادة التفكير فيما يحدث في أوكرانيا ومعرفة من هو الخاسر الأكبر

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الصين: الدول الأوروبية بحاجة إلى إعادة التفكير فيما يحدث في أوكرانيا ومعرفة من هو الخاسر الأكبر
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قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الدول الأوروبية بحاجة إلى إعادة التفكير فيما يحدث في أوكرانيا لفهم من المستفيد الأكبر من الصراع ومن الخاسر الأكثر.

وأضاف المتحدث تشاو ليجيان، أن بكين صرحت مرارا وتكرارا أن الفاعلين الحقيقيين في الصراع ليسوا روسيا وأوكرانيا، ولكن روسيا والولايات المتحدة.

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ودعا تشاو ليجيان سلطات الدول الأوروبية إلى تعلم الدرس مما يحدث في أوكرانيا: "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التفكير فيما يلي: من هو المستفيد الرئيسي في هذا الصراع، ومن كان بمثابة مسرح للعمليات، ومن الخاسر الأكبر".

وأضاف المتحدث معلقا على توريد الأموال والأسلحة لكييف:"هدفهم الحقيقي ليس تحقيق السلام، ولكن الحفاظ على استمرار الصراع. وكما يقولون هم أنفسهم، فإن هدفهم هو إضعاف روسيا".

وأعرب تشاو ليجيان عن أمله في أن تبدأ أوروبا في اتباع سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة، بما في ذلك تجاه الصين. وهذا في النهاية، بحسب تعبيره، سيؤدي إلى تنمية مستقرة ومستدامة للعلاقات الثنائية.

المصدر: تاس

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