تركيا تتهم اليونان بانتهاك أجوائها 30 مرة في 3 أيام

نقلت قناة تلفزيون "انقرة" عن مصادر في مجال الدفاع الوطني، أن سلاح الجو اليوناني انتهك الأجواء التركية ثلاثين مرة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

إقرأ المزيد

ونقلت القناة التلفزيونية عن المصدر الدفاعي قوله: "تبيّن أن وحدات من القوات الجوية التركية ردت على الفور على قيام الطائرات اليونانية بخرق الأجواء التركية 30 مرة خلال ثلاثة أيام. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، تواصل اليونان أعمالها غير القانونية والاستفزازية والعدوانية في منطقة بحر إيجه".

واحتجت وزارة الخارجية اليونانية في وقت سابق لدى الجانب التركي بالعلاقة مع "العدد غير المسبوق" لرحلات المقاتلات التركية فوق الأراضي اليونانية، واتهمت تركيا بـ "تقويض تماسك" الناتو في لحظة حرجة.

وردّ تانجو بيلجيتش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، قائلا إن تصريحات وزارة الخارجية اليونانية بشأن انتهاكات الجانب التركي للمجال الجوي اليوناني لا أساس لها من الصحة، وأن أنقرة تنتظر أن تتوقف أثينا عن التصريحات الاستفزازية.

يشار إلى أن اليونان وتركيا كانتا صيف عام 2020 على شفا صراع مسلح ثلاث مرات، ونُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، ويرجع السبب في ذلك إلى بدء تركيا حينها عمليات التنقيب الزلزالي في منطقة بشرق البحر المتوسط، تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.

المصدر: نوفوستي