مولدوفا لا ترى أي مخاطر للتورط في صراع عسكري

صرح نائب رئيس وزراء مولدوفا، أوليغ سيريبريان، بأنه لا يوجد بعد أي تهديد بانتشار العمليات العدائية من أوكرانيا إلى أراضي مولدوفا.

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وتابع سيريبريان: "نعتقد أنه لا يوجد خطر انتشار العمليات العسكرية في مولدوفا، بما في ذلك منطقة ترانسنيستريا (بريدنيستوفيه). بالطبع أثرت الانفجارات على الروح المعنوية والحالة النفسية للسكان. إلا أنه لا يمكننا الحديث عن مخاطر تواجه جمهورية مولدوفا بشأن التورط في نزاع عسكري". وأشار إلى أن "التوترات التي لا يمكن تجاهلها لا تشكل خطرا في أن تتصاعد إلى صراع عسكري".

وكرر سيريبريان رواية بلاده القائلة بأن الأحداث الأخيرة في جمهورية ترانسنيستريا جاءت مرتبطة بما أسماه "قوى الحرب" في هذه الجمهورية غير المعترف بها، وتابع: "نحن على يقين من أن قيادة ترانسنيستريا لا تشارك في فكرة التورط في الصراع العسكري بأوكرانيا"، وبهذا الصدد دعا نائب رئيس الوزراء برفع الإجراءات والقيود الأمنية غير المبررة التي تم فرضها في منطقة ترانسنيستريا، وإلغاء "المستوى الأحمر" من التهديد الإرهابي.

وكانت جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) قد أعلنت عن رفع مستوى الاستعداد للتهديد الإرهابي إلى "اللون الأحمر" في 26 أبريل الجاري جراء سلسلة من الانفجارات التي وقعت في أراضيها، إلا أنه لم تقع إصابات.

المصدر: إنترفاكس