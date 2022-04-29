إيران تعلن القضاء على خلية إرهابية في محافظة كردستان بغرب البلاد

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية في إقليم كردستان، غرب البلاد، كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال تظاهرات "يوم القدس" اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن وزارة الاستخبارات أن العناصر التي تم القضاء عليهم تابعون لجماعة "كومالي" المصنفة إرهابية في إيران.

كذلك تم اعتقال عناصر من المجموعة كانوا يحاولون استهداف التظاهرات التي تنظمها المحافظة، بمناسبة "يوم القدس" (يوم التضامن مع الفلسطينيين) الذي يصادف 29 أبريل من كل عام.

المصدر: تاس