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الخارجية البريطانية: سنرسل متخصصين لدراسة جرائم الحرب في أوكرانيا

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الخارجية البريطانية: سنرسل متخصصين لدراسة جرائم الحرب في أوكرانيا
AP
أوكرانيا
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن سترسل في أوائل مايو القادم متخصصين بدراسة "جرائم حرب" إلى أوكرانيا للقيام بجمع البيانات حول الجرائم المحتملة هناك.  

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر اليوم الجمعة أن الخبراء الذين سيكون من بينهم أشخاص متخصصين في التحقيق بقضايا العنف الجنسي في مناطق الحروب، "سيساعدون الحكومة الأوكرانية".

وأضاف البيان أنهم سيصلون إلى بولندا في النصف الأول من مايو القادم، حيث سيلتقون هناك "الشركاء الدوليين وممثلي المنظمات غير الحكومية واللاجئين" لبحث المساعدة الملموسة التي قد يقدمونها في التحقيق.

المصدر: تاس

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