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قائد الحرس الثوري الإيراني: "أمريكا سيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض"

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قائد الحرس الثوري الإيراني:
AFP
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شبّه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الولايات المتحدة بسيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض، وتوعد إسرائيل قائلا إن أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة.

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وقال سلامي بمناسبة الاحتفال بيوم القدس: "إسرائيل اخذة بالانهيار. الصهاينة كانوا يقتلون الفلسطينيين في الماضي بوحشية، لكن اليوم مجرد اصابة فلسطينية تعود إليهم بعقاب كبير".

وذكر قائد الحرس الثوري الإيراني في هذا السياق أن "فلسطين تجاوزت مرحلة الأيادي الفارغة"، وأن رجالها يناضلون.

وخاطب سلامي الإسرائيليين قائلا: "أقول للإسرائيليين، كنتم تعتقدون أن الجدران الأمنية السميكة التي تحيط بكم يمكن أن تنقذكم من هجمات الفلسطينيين الأبطال، لكنكم رأيتم كيف هزم فلسطيني واحد قواتكم الأمنية في ليلة واحدة. ترون الآن أن أمريكا لم تعد ملاذا آمنا لكم، وأصبحت عبارة عن بيت عنكبوت. أمريكا مثل سيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض. لن نترككم بسلام، وقد رأيتم ردود أفعالنا، وتعلمون جيدا ماذا سيحدث لكم إن أقدمتم على أصغر عمل شرير".

المصدر: RT

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