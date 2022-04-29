كندي سافر إلى سوريا للانضمام إلى "داعش" يقر بأنه مذنب

أقر مواطن كندي بأنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، واعترف بأنه مذنب بارتكاب أنشطة مرتبطة بالإرهاب، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

والرجل الذي يدعى حسين برهوت (36 عاما)، أقر بالذنب في تهمة واحدة بالمشاركة في نشاط جماعة إرهابية بين 9 مايو و7 يونيو 2014، وارتكاب جريمة خطف لصالح مجموعة إرهابية أثناء وجوده في سوريا.

واعتقلته شرطة الخيالة الملكية الكندية في يوليو 2020 بعد تحقيق استمر سبع سنوات اشترك فيه أيضا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية.

وبحسب الوثيقة التي أقر بها برهوت بالذنب، فإنه سافر إلى سوريا عبر تركيا للانضمام إلى "داعش"، حيث تلقى تدريبات عسكرية وعمل كمقاتل.

المصدر: AP