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اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في عدة مدن كولومبية

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اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في عدة مدن كولومبية
Globallookpress
صورة من الأرشيف لاحتجاجات في كولومبيا
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اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في عدة مدن كولومبية، خلال إحياء الذكرى الأولى لانتفاضة حاشدة ضد الرئيس المحافظ المنتهية ولايته، إيفان دوكي.

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وألقى المتظاهرون المقنعون في العاصمة بوغوتا، وفي ميديلين وبوبايان، الحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية على عناصر الشرطة، وردت الشرطة بالذخيرة غير المميتة والغاز المسيل للدموع.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن أحد المتظاهرين أصيب في عينه، واعتقل عدد من الشباب في الجامعة الوطنية في بوغوتا.

يذكر أنه في مثل هذا الوقت قبل عام، اقترحت حكومة دوكي زيادة الضرائب، مما أشعل موجة من الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، استمرت حتى يونيو.

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 46 شخصا خلال الاضطرابات التي وقعت العام الماضي.

وفي الشهر المقبل، سيختار الكولومبيون خليفة دوكي، مع تفضيل مرشح المعارضة اليساري، غوستافو بيترو، في استطلاعات الرأي.

المصدر: أ ف ب 

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