وسائل إعلام: بريطانيا سترسل نحو ثمانية آلاف جندي لتدريبات في أوروبا

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنه سيتم إرسال حوالي 8000 جندي بريطاني إلى شمال وشرق أوروبا للمشاركة في التدريبات العسكرية.

وبحسب القناة فإن انتشار الوحدات البريطانية المذكورة سيبلغ ذروته بين أبريل ويونيو.

إقرأ المزيد

ونقلت القناة عن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قوله: "في هذه التدريبات، ستنضم قواتنا إلى حلفاء وشركاء الناتو وقوة المشاة المشتركة، لإظهار التضامن والقوة، في واحدة من أكبر التدريبات المشتركة منذ الحرب الباردة".

بالإضافة إلى القوات البرية، سيتم نشر عشرات الدبابات البريطانية وأكثر من 100 عربة قتالية مصفحة في دول، من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية.

ووصف قائد القوات البرية البريطانية، الفريق رالف وودس، الهدف الرئيسي من التدريبات بـ "ردع العدوان الروسي".

المصدر: نوفوستي