مقتل 12 امرأة جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بإندونيسيا

قالت الشرطة إن 12 امرأة يعملن في منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا لقين مصرعهن عندما انهار جرف وتسبب بانهيار أرضي دفنهن وهن أحياء.

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وانهار جرف في منطقة مانديلينج ناتال بشمال سومطرة بعد ظهر يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 12 امرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و 55 عاما، كن يبحثن عن الذهب في منجم مهجور غير قانوني.

وتمكنت امرأتان أخريان من النجاة من الكارثة وهرعتا إلى القرية لإبلاغ السلطات بالحادث.

واستغرق الأمر ساعات قبل أن يقوم رجال الإنقاذ بإخلاء جثث الضحايا، حيث كانت في حفرة بعمق مترين مليئة بالطين.

والمناجم غير المرخصة شائعة في جميع أنحاء إندونيسيا الغنية بالمعادن، حيث تجذب المواقع المهجورة السكان المحليين الذين يبحثون عن بقايا الذهب الخام، دون استخدام معدات السلامة المناسبة.

وتتكرر مثل هذه الحوادث في جميع أنحاء الأرخبيل بسبب الانهيارات الأرضية، خاصة خلال أشهر الصيف الموسمية.

وفي العام الماضي، لقي 6 أشخاص مصرعهم عندما انهار منجم ذهب غير قانوني في باريجي موتونج بجزيرة سولاويزي.

وفي عام 2020، لقي 11 عامل منجم في سومطرة مصرعهم في انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة.

المصدر: أ ف ب