شركة النفط والغاز النمساوية "OMV" ترجح عدم توقف إمدادات الغاز من روسيا

قالت شركة النفط والغاز النمساوية "OMV" إنها لا تتوقع توقف إمدادات الغاز من روسيا.

وجاء في بيان الشركة: " لا تتوقع شركة OMV وقف إمدادات الغاز من روسيا".

وأضافت أنه في حالة الانقطاعات قصيرة الأجل في إمدادات الغاز من روسيا، يمكن لشركة "OMV" استخدام الغاز من منشآت التخزين لتزويد المستهلكين، وكذلك يمكن الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال الأوروبي.

وقالت شركة "OMV"، ردا على سؤال من وكالة "تاس" يطلب توضيحا حول كيفية دفع الشركة لأثمان إمدادات الغاز من روسيا، إنهم "حللوا المعلومات الواردة من شركة غازبروم، ويعملون على حل يتماشى مع العقوبات".

وفي وقت سابق، قال المستشار النمساوي، كارل نهامر، في مقابلة مع "OE24.TV"، إن النمسا قد تدفع ثمن الغاز الروسي باليورو، على الرغم من تغيير شركة "غازبروم" الروسية إجراءات التسوية.

في سياق متصل قالت شركة "غازبروم" إنها أوقفت تماما إمدادات الغاز إلى شركة "بولغاراز" البلغارية و "PGNiG" البولندية بسبب عدم الدفع بالروبل في الوقت المحدد.

وفي 31 مارس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحدد إجراء جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من دول غير صديقة لروسيا.

المصدر: تاس