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وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا

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وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا
Legion-Media Sven Hoogerhuis
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة ANP الهولندية نقلا عن مصادر حكومية بأن هولندا سترسل إلى أوكرانيا العشرات من عناصر الشرطة العسكرية لغرض جمع الأدلة في إطار التحقيقات في جرائم حرب محتملة.

وأشارت مصادر الوكالة إلى أن الحكومة ستصادق على هذا القرار يوم الجمعة.

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وحسب المصادر، فإن الخبراء الهولنديين سيعملون في أماكن ارتكاب الجرائم المحتملة، وسيقدمون المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد فتحت تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في أوكرانيا.

وأكدت الوكالة أن مجموعة عناصر الشرطة العسكرية ستتوجه إلى أوكرانيا قريبا وستبقى هناك لمدة عدة أسابيع.

المصدر: تاس

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