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الكرملين يعلق على الدعوات لعملية الإجلاء من "آزوف ستال"

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الكرملين يعلق على الدعوات لعملية الإجلاء من
Legion-Media Kremlin Pool
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أكد الكرملين أنه لا يرى موضوعا للمناقشة في ما يخص الدعوات للتفاوض حول إجراء عملية لإجلاء المتواجدين داخل مصنع "آزوف ستال" الأوكراني المحاصر في ماريوبول.

وأعاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى الأذهان، إن "الرئيس (فلاديمير بوتين) قد قال بوضوح إنه بإمكان المدنيين المغادرة بأي اتجاه. وعلى العسكريين أن يلقوا سلاحهم ويخرجوا أيضا".

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وأضاف أنه في هذا الحال سيبقى العسكريون الأوكرانيون على قيد الحياة وسيتم تقديم المساعدة الطبية لجميع الجرحى والمرضى.

وتساءل: "وماذا يمكن أن يكون موضوعا للتفاوض في هذا الحال؟".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كييف، حول استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض بشان عملية الإجلاء لمن يتبقون داخل مصنع "آزوف ستال".

المصدر: تاس

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