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بالفيديو.."جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر

أخبار العالم

بالفيديو..
RT
مطار بن غوريون
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شهد مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس، حالة من الهلع والذعر، بسبب "جسم مشبوه".

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ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو يوثق "حالة ذعر في مطار بن غوريون خوفا من جسم مشبوه"، لافتة إلى أنه "بعد عمليات التفتيش، أعلن عن العودة إلى الروتين".

المصدر: "كان"

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