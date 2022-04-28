بالفيديو.."جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر

شهد مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس، حالة من الهلع والذعر، بسبب "جسم مشبوه".

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ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو يوثق "حالة ذعر في مطار بن غوريون خوفا من جسم مشبوه"، لافتة إلى أنه "بعد عمليات التفتيش، أعلن عن العودة إلى الروتين".

תיעוד: בהלה בנתב"ג בעקבות חשש מחפץ חשוד. לאחר בדיקות הוכרז על חזרה לשגרה@sharonidanpic.twitter.com/pOMLp3oaeC — כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2022

المصدر: "كان"