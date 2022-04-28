بالفيديو.."جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر
RT
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شهد مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس، حالة من الهلع والذعر، بسبب "جسم مشبوه".
ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو يوثق "حالة ذعر في مطار بن غوريون خوفا من جسم مشبوه"، لافتة إلى أنه "بعد عمليات التفتيش، أعلن عن العودة إلى الروتين".
תיעוד: בהלה בנתב"ג בעקבות חשש מחפץ חשוד. לאחר בדיקות הוכרז על חזרה לשגרה@sharonidanpic.twitter.com/pOMLp3oaeC— כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2022
المصدر: "كان"