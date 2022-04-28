الأناضول: الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جدة، وفق وكالة "الأناضول".

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هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل إلى جدة اليوم، وكان في استقباله بمطار "الملك عبد العزيز الدولي"، الأمير خالد الفيصل، مستشار العهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بإسطنبول قبيل توجهه إلى السعودية، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى السعودية "مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين".

وأضاف أردوغان: "خلال زيارتي سنستعرض العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها".

المصدر: "الأناضول" + "واس"