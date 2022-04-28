صور توثق وصول الرئيس أردوغان إلى السعودية واستقباله من قبل مستشار الملك سلمان (صور)

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا توثق جانبا من وصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، إلى المملكة.

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وأوضحت "واس" أن أردوغان وصل إلى جدة اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، ومساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وأمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة، محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي، عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، أحمد عبدالله بن ظافر.

المصدر: "واس"