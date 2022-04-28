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رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يصل إلى المدينة المنورة بالسعودية لزيارة المسجد النبوي (صور)

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رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يصل إلى المدينة المنورة بالسعودية لزيارة المسجد النبوي (صور)
AP AKIRA SUEMORI
ئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف
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وصل رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، اليوم الخميس، إلى السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضحت "واس" أن محمد شبهاز شريف وصل إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.
وأشارت إلى أنه "كان في استقبال شريف بمطار "الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي"، أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة، اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة، اللواء مظلي عبد الرحمن بن عبد الله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

المصدر: "واس"

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