الجيش الإسرائيلي يعتقل جنديا بشبهة تهديد رئيس الوزراء

أفادت "هيئة البث الإسرائيلي" بأن الشرطة العسكرية اعتقلت مساء اليوم الخميس، جنديا، بشبهة تهديد رئيس الوزراء، نفتالي بينت، في مواقع التواصل الاجتماعي.

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هذا وذكر تقرير إخباري إسرائيلي اليوم، أن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تلقت للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، رسالة في داخلها رصاصة.

وقالت القناة 12 العبرية إن الرسالة أرسلت على ما يبدو من شخص معروف لدى عائلة نفتالي بينيت، لافتة إلى أن الشخص الذي وجه الرسالة يبدو أنه استغرق وقتا في جمع المعلومات عن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضافت أنه من المحتمل أن لا يكون مرسل الرسالة الثانية نفس الشخص الذي وجه رسالة التهديد الأولى.

وأوضحت "القناة 12" أن الرسالة الثانية تم توجيهها إلى نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يوني بينيت (17 عاما) في رعنانا شمال تل أبيب.

ومن جانبها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" على علم بأمر الرسالة الجديدة، لكن لم ينشرا بيانا بشأنها حتى الآن، كما لم يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا هو الآخر.

كما أكدت الشرطة أن أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقت تهديدا بالقتل ورصاصة بالبريد للمرة الثانية هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن الرسالة الأولى تم توجيهها إلى والدته جيلات بينيت.

وفور اكتشاف الأمر، قرر مسؤولون في مكتب نفتالي بينيت تعزيز الحراسة الأمنية على أفراد العائلة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية