في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي.. عبد اللهيان يأمل بعقد اللجنة المشتركة العليا بين طهران والكويت

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، العلاقات الثنائية وعدة قضايا أخرى، معربا عن أمله بعقد اللجنة المشتركة العليا بين طهران والكويت.

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، هنأ أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وتحدث عن أهمية عقد اللجنة القنصلية المشتركة واجتماع مشترك لخفر السواحل في البلدين، معربا عن أمله بعقد اجتماع مشترك للجنة المشتركة العليا بين طهران والكويت.

ولفت حسين أمير عبد اللهيان إلى "تدنيس المسجد الأقصى والقدس الشريف من قبل عناصر الكيان الصهيوني وإقامة يوم القدس العالمي"، مشددا على "ضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة جرائم كيان الاحتلال والدفاع عن قدسية المسجد الأقصى"، وفق "إرنا".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن "شكر الكويت حكومة وشعبا على موقفهم من إدانة ممارسات الكيان الغاصب للقدس ودعمهم للشعب الفلسطيني"، كما "رحب باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن"، معربا عن أمله في "إنهاء الحصار الإنساني بأقرب وقت ممكن واستئناف الحوار اليمني - اليمني".

هذا وأشارت "إرنا" إلى أن "الشيخ أحمد ناصر الصباح هنأ بقرب حلول عيد الفطر، ولفت إلى علاقات الجوار الودية والشعبية الطويلة الأمد بين طهران والكويت، مشددا على أهمية تطوير العلاقات في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والشعبية".

وشدد وزير الخارجية الكويتي على أن "القدس هي خط أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، وأن على الدول الإسلامية تعزيز الموقف المشترك ومواجهة جرائم كيان الاحتلال"، مشيرا إلى "الموقف البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المساعدة على وقف إطلاق النار في اليمن"، كما أعرب عن أمله في "استمرار وقف إطلاق النار الدائم في هذا البلد"، بحسب "إرنا".

المصدر: "إرنا"