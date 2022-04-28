سيناتور روسي: الولايات المتحدة تقنن السطو على مستوى الدولة

وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي مبادرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول مصادرة أصول رجال الأعمال الروس بتقنين السطو على مستوى الدولة.

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وكتب سلوتسكي، اليوم الخميس، في صحفته على "تيليغرام": "تقوم الولايات المتحدة بتقنين السرقة على مستوى الدولة. وافق مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على مبادرة مصادرة الأصول الأجنبية التي يمكن اعتبارها تابعة لروسيا. وبحسب أعضاء الكونغرس، فستنفق عائدات تنفيذها على تقديم مساعدة لأوكرانيا".

وأشار إلى أنه بمساعدة مباشرة من واشنطن تم إطلاق "سلسلة من الأحداث الدامية في كييف نتج عنها وصول النظام النازي إلى السلطة (في أوكرانيا) في عام 2014".

وأضاف: "سيكون فشله الآن ليس فقط فشلا للولايات المتحدة بل وأفظع هزيمة لسياسة الاستعمار الجديد للغرب الجماعي. لكن الأمريكيين جاهزون لـ "مساعدة" أوكرانيا على حساب دول أخرى، وعن طريق الانتهاك الجديد لحق الملكية الخاصة والذي كان حتى وقت قريب جدا في الغرب حقا لا يتزعزع، وحتى دستورهم الخاص. يبدو أن الولايات المتحدة في جنونها المعادي لروسيا وبألعاب الهيمنة قد دخلت في عملية تدمير نفسها".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتقدم بمبادرة جديدة تقضي بتسهيل مصادرة أصول رجال الأعمال الذين "يعدون مرتبطين بحكومة روسيا" لاستخدامها لاحقا لدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي