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سيناتور روسي: الغرب مسؤول عن انهيار أوكرانيا كدولة موحدة

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سيناتور روسي: الغرب مسؤول عن انهيار أوكرانيا كدولة موحدة
Sputnik
مبنى مجلس الاتحاد الروسي في موسكو
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اعتبر السيناتور الروسي عن شبه جزيرة القرم، سيرغي تسيكوف أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية انهيار أوكرانيا كدولة موحدة.

وفي تعليقه على "خطط أمريكية وبولندية لتثبيت السيطرة البولندية على المناطق الغربية من أوكرانيا" قال تسيكوف: "إن انهيار الدولة قد بدأ".

وأضاف أنه على الأوكرانيين أن يكونوا "ممتنين" لبولندا والولايات المتحدة، لأنهم ساهموا في هذا الانهيار، قائلا: "أنهم الجناة الرئيسين". وذكر أن بلدان الناتو هي التي نظمت انقلاب دولة في كييف وحولت أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا.

وفي حديثه حول الإجراءات المحتملة لروسيا في هذه الظروف قال: "سوف نتدخل في الجزء الخاص بحماية حقوق الروس والثقافة الروسية في أوكرانيا، كما سنعمل ما بوسعنا لتحرير أوكرانيا من النازية".

المصدر: "نوفوستي"

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