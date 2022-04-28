رئيس وزراء بلغاريا يأمل في إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، خلال زيارة لبلدة بوروديانكا الأوكرانية إنه يأمل في موافقة المشرعين البلغار الأسبوع المقبل على إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي بيتكوف بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف في وقت لاحق من الخميس. وقال: "لا يمكننا أن نكون غير مبالين. لا يمكننا القول أن هذه مشكلة أوكرانيا، ولا يمكننا القول أن بعض الناس يموتون ولكننا لسنا مهتمين بذلك".

وانتقد حجة بعض السياسيين في بلغاريا بأن منع المساعدة العسكرية عن أوكرانيا سيؤدي إلى التوصل الى سلام بشكل أسرع، قائلا: "إذا كان هذا هو ثمن السلام، إذا استمرت الدولة الروسية في إطلاق النار ولم يتمكن أحد من الدفاع عن نفسه - فهل هذا هو السلام الذي نريده؟".

المصدر: AP