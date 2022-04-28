رئيس وزراء باكستان يزور السعودية في أولى تنقلاته الخارجية

توجه رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف إلى السعودية، اليوم الخميس، في أولى زياراته الخارجية، سعيا للحصول على دعم مالي من المملكة التي أمضى فيها سنوات منفيا.

وقال شريف عبر تويتر الخميس: "اليوم أبدأ زيارة للسعودية لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا"، مضيفا أن المملكة "لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا".

Today I am embarking on a visit to Saudi Arabia to renew & reaffirm our bonds of brotherhood & friendship. I will have wide-ranging discussions with Saudi leadership. KSA is one of our greatest friends & as Custodian of the Two Holy Places, has a special place in all our hearts. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 28, 2022

وأدى شريف اليمين الدستورية في وقت سابق هذا الشهر بعدما أطاح البرلمان سلفه عمران خان في تصويت بحجب الثقة.

وقد ورث شهباز شريف دينا عاما هائلا وتضخما متسارعا وعملة متراجعة، لكنه تعهد بالإسراع في إنجاز مشاريع تنمية وبدء التعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يضم وفده بيلاوال بوتو زرداري الذي عُيّن وزيرا للخارجية، وهو سليل العائلة السياسية الأكثر نفوذاً في باكستان ويبلغ 33 عاما.

شهباز شريف هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، وتربطهما علاقات وثيقة بالعائلة المالكة السعودية.

وكان نواز وشهباز شريف انتقلا إلى المنفى في السعودية العام 2000 بعد انقلاب أطاح بنواز قبل ذلك بعام.

المصدر: "أ ف ب"