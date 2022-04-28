صندوق النقد الدولي يحذر من "اضطرابات اجتماعية" في إفريقيا

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الذي أذكته الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى "اضطرابات اجتماعية" في إفريقيا.

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وقال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لإفريقيا، إن الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والوقود يمكن أن "تقوض الأمن الغذائي في المنطقة، وتزيد من معدلات الفقر، وتزيد من تفاوت الدخل، وربما تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية".

وأشار إلى أن معظم دول جنوب الصحراء تشهد بالفعل تباطؤا في النمو الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي، وسيتضاعف التأثير بسبب ارتفاع تكلفة الحبوب والوقود.

وأضاف: "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الإفريقية في عام 2021 بلغ 4.5 في المائة، وهو تعديل تصاعدي عن التقدير السابق البالغ 3.7 في المائة، لكن من المتوقع أن يتباطأ هذا إلى 3.8 في المائة خلال عام 2022".

وعبر رئيس القسم الإفريقي في صندوق النقد الدولي، أبيبي إيمرو سيلاسي، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، عن قلقه من التأثير المزدوج للأسعار الغذاء وتكاليف الوقود المرتفعة - وهو الأمر الذي شعرت به الغالبية العظمى من البلدان الإفريقية.

المصدر: أ ف ب