أنقرة: أردوغان أبدى لبوتين استعداد تركيا لمواصلة جهود الوساطة لإحلال السلام بين موسكو وكييف

أعلنت تركيا أن رئيسها رجب طيب أردوغان ناقش اليوم الخميس هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستجدات النزاع في أوكرانيا وعملية تبادل السجينين التي جرت أمس بين موسكو وواشنطن.

وأكدت الرئاسة التركية في بيان لها أن بوتين خلال الاتصال شكر أردوغان على الدور الذي لعبه جهاز الاستخبارات الوطنية التركي MİT في تنسيق عملية التبادل والإشراف على تنفيذها.

وتمت خلال هذه الصفقة مقايضة الطيار الروسي المسجون في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو بالعنصر السابق في مشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد المسجون في روسيا.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان خلال المكالمة مع بوتين أكد أن مشاركة بلده في تنظيم عملية التبادل هذه تمثل "إشارة جديدة على الأهمية التي توليها أنقرة للسلام والحوار والتعاون وجهود الوساطة"، مشددا على ضرورة مواصلة التنسيق والحوار بين الأجهزة الاستخباراتية التركية والروسية بغية "منع وقوع المآسي الإنسانية وضمان استقرار المنطقة".

وأبدى أردوغان مجددا استعداد تركيا لتولي زمام المبادرة في مسألة إنهاء الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة وساطتها في هذا الصدد "من أجل السلام في حوض البحر الأسود"".

وأعرب الزعيم التركي عن أمله في "تعزيز الزخم الإيجابي الذي تم إعطاؤه للعملية التفاوضية بين كييف وموسكو في اجتماع اسطنبول بغية إحلال سلام مستدام في المنطقة"، مؤكدا عزم أنقرة على "مواصلة خطوات حازمة وصريحة لاحتواء الأزمة واستعادة السلام" بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: RT