فنزويلا.. تعيين قاضية فرضت عليها عقوبات أمريكية رئيسة للمحكمة العليا

عينت فنزويلا، اليوم الخميس، القاضية والمحامية، غلاديس غوتييريس، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مع مسؤولين فنزويليين آخرين، رئيسة للمحكمة العليا في البلاد.

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وقالت المحامية المؤيدة للسلطة التي تبلغ من العمر 60 عاما، والتي كانت رئيسية للمحكمة العليا من 2013 إلى 2017، خلال إعلانها عن قرار التعيين: "نتولى هذه المسؤولية مرة أخرى".

وأضافت: "نتعهد أن نكون صارمين جدا حيال أنفسنا من أجل احترام الالتزام والثقة التي منحت لنا".

يذكر أن غوتييريس من الشخصيات التي تخضع لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة لاتهامها بتعزيز سلطة الرئيس نيكولاس مادورو الذي انتخب في 2013 حين أصدرت قرارات قضائية قوضت سلطة البرلمان الذي كانت تسيطر عليه المعارضة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في 2015.

ومنعت هذه القرارات الجمعية الوطنية من النظر في تعيينات في اللحظة الأخيرة لقضاة أجرتها الغالبية المنتهية ولايتها الموالية للحكومة، وأقرت الصلاحيات الخاصة الممنوحة للرئيس مادورو.

وعاقبت واشنطن غوتييريس مع سبعة قضاة آخرين في مايو 2017 بتهمة "الاستحواذ" على مهام تشريعية.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول قد تكون لديها في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والمؤسسات الأمريكية من التعامل معها.

المصدر: أ ف ب