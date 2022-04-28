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بيسكوف: ماسك قد لا ينجح في تحرير "تويتر" من الرقابة

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بيسكوف: ماسك قد لا ينجح في تحرير
Globallookpress Markus Brunner/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن شكوكه في نجاح رجل الأعمال، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في رفع الرقابة عن موقع تويتر عقب امتلاكه لهذه الشركة.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان شراء إيلون ماسك لـ "تويتر" يمكن أن يغيّر من موقف السلطات الروسية تجاه الشركة، قال بيسكوف: "إن موقف روسيا تجاه هذه الشركة قائم على تصرفاتها، والرقابة المفروضة عليها، والإجراءات القمعية ضد زبائن الشركة، والإجراءات الانتقائية المنصبة على تشويه المعلومات والتلاعب بها".

وتابع: "دعونا نرى ما سيحدث في ظل المالك الجديد، ولكن في الوقت الحالي، ونظرا لاتساع الانتشار والتداول العالمي لهذه الشركة، فقد سمعنا بالفعل أصواتا رسمية من أوروبا بعدم سماحهم بالحرية المطلقة هناك"، حيث شكك المتحدث باسم الكرملين في إمكانية رؤية طيف واسع من وجهات النظر المختلفة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي الغربية.

المصدر: إنترفاكس

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