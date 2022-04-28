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رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

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رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا
Gettyimages.ru
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دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا مع التطبيق الشديد للعقوبات التي تم فرضها سابقا، على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت ميتسولا، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل: "ندعو لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا ومواصلة تطبيق العقوبات السابقة بشكل محكم" .

كما أوضحت أن "البرلمان الأوروبي متوحد" فيما يخص الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفة بأن هناك حاجة لتعزيز الدعم العسكري لكييف في قتالها ضد موسكو.

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المصدر: سبوتنيك

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