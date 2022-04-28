مسؤول الدفاع في حكومة طالبان يكشف عن عدد أفراد "القوات المسلحة"

نقلت وكالة أنباء بختار عن محمد يعقوب، وزير الدفاع في حكومة طالبان بأفغانستان أن عدد القوات المسلحة لحركة طالبان وصل إلى 110 آلاف مسلح.

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وكان يعقوب قد صرّح في وقت سابق بأن القوات المسلحة قد اكتمل قوامها.

وأشار وزير دفاع طالبان إلى أن التقدم واضح في هذا المسار حيث تم في أقل من شهر إضافة الـ 10% المتبقية، لافتا إلى أن الأولوية في الانضمام إلى القوات المسلحة تعطى لمن شارك في "الجهاد ضد المحتلين"، وأن الجهد منصب على تكوين جيش متماسك ومنظم.

وتقول تقارير أن عدد 110 آلاف مسلح يشمل وحدات وزارتي الدفاع وكذلك وزارة الداخلية التي يقودها سراج الدين حقاني، حيث تشير تقارير إلى أن قوات حقاني يفوق عددها ما لدى يعقوب.

المصدر: سبوتنيك