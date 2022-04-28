 
مباشر
عاجل
موسكو تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على دمشق وتعتبر الغارات على سوريا أمرا غير مقبول

مسؤول الدفاع في حكومة طالبان يكشف عن عدد أفراد "القوات المسلحة"

أخبار العالم

مسؤول الدفاع في حكومة طالبان يكشف عن عدد أفراد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swtc

نقلت وكالة أنباء بختار عن محمد يعقوب، وزير الدفاع في حكومة طالبان بأفغانستان أن عدد القوات المسلحة لحركة طالبان وصل إلى 110 آلاف مسلح.

إقرأ المزيد
سي إن إن: الولايات المتحدة تركت في أفغانستان معدات عسكرية قيمتها 7 مليارات دولار
سي إن إن: الولايات المتحدة تركت في أفغانستان معدات عسكرية قيمتها 7 مليارات دولار

وكان يعقوب قد صرّح في وقت سابق بأن القوات المسلحة قد اكتمل قوامها.

وأشار وزير دفاع طالبان إلى أن التقدم واضح في هذا المسار حيث تم في أقل من شهر إضافة الـ 10% المتبقية، لافتا إلى أن الأولوية في الانضمام إلى القوات المسلحة تعطى لمن شارك في "الجهاد ضد المحتلين"، وأن الجهد منصب على تكوين جيش متماسك ومنظم.

وتقول تقارير أن عدد 110 آلاف مسلح يشمل وحدات وزارتي الدفاع وكذلك وزارة الداخلية التي يقودها سراج الدين حقاني، حيث تشير تقارير إلى أن قوات حقاني يفوق عددها ما لدى يعقوب.

 المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا