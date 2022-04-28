 رئيس وزراء مولدوفا السابق: سنتحد مع رومانيا حال اقتراب الجيش الروسي

أعرب رئيس وزراء مولدوفا السابق، يوري ليانكه، عن اعتقاده بأن على الجمهورية الاتحاد مع رومانيا إذا ما أصبح الجيش الروسي "على مقربة من حدود البلاد".

جاء ذلك في مقابلة نشرت صباح اليوم، الخميس 28 أبريل، على موقع "تيمبول" Timpul المولدوفي، حيث أشار ليانكه إلى أنه كان في موقف مشابه عام 2014، حينما كان هو نفسه رئيسا للوزراء في الفترة (2013-2015)، واتفق حينها مع الرئيس الروماني ورئيس وزرائه.

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وتابع رئيس الوزراء السابق: "في رأيي، أن الاتحاد هو السيناريو الوحيد، حيث ستصبح حينها مولدوفا تحت المظلة الأمنية لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي". وأضاف: "لا أقول إنه أمر سهل، لكنه ليس مستحيلا".

ويروج عدد من الأحزاب السياسية غير البرلمانية في مولدوفا ورومانيا لفكرة توحيد البلدين لسنوات بموافقة ضمنية من الحكومات الموالية لأوروبا في كيشيناو. إلا أن استطلاعات الرأي العام في مولدوفا لا تحبذ هذه الفكرة على نطاق واسع. ويتزعم ليانكه الآن حزب الشعب الأوروبي في مولدوفا، وهو حزب غير ممثل في البرلمان.

المصدر: تاس