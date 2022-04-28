منظمتان غير حكوميتين قلقتان من تزايد الإعدامات في إيران لا سيما بحق نساء

أعلنت منظمتان غير حكوميتين أنه سجل ارتفاع كبير في تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران عام 2021 حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء، وحضتا على جعل هذا الأمر "أولوية" في أي مفاوضات مع طهران.

وقالت منظمتا "ايران هيومن رايتس" و"معا ضد عقوبة الإعدام" في تقرير إن "إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي" ولكن في الوقت نفسه "واصلت تنفيذ أحكام الإعدام واستخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين".

أفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة "إيران هيومن رايتس" التي تتخذ مقرا في النرويج، و"معا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها فرنسا، أنه تم إعدام 333 شخصا على الأقل في إيران عام 2021، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في عام 2020. واعتبرتا أن الوضع "مقلق".

وكشفت المنظمتان أن "عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في يونيو الماضي، وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول".

وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مئة صفحة أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اعدام اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.

بحسب المنظمتين فان "عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصا خلال عام، أي بزيادة مئة عن السنة السابقة (25 في عام 2020).

المصدر: "أ ف ب"