الجيش الإسرائيلي ينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه سينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني ​​بالضفة الغربية لمنع "الهجمات الإرهابية".

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم اتخاذ قرار بنشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني ​​بالضفة الغربية "لمنع الهجمات الإرهابية والمعابر غير القانونية".

وأضاف المتحدث: "سيتم استدعاء ست كتائب احتياط في الأسابيع المقبلة لتعزيز الجهود الدفاعية عند الحاجز الأمني ​​الخاضع لسلطة القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، مع إرسال قوات أخرى لتحل محل الوحدات في الشمال والجنوب".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقييم للوضع وبموافقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي.

وتزايدت الدعوات إلى زيادة الإجراءات الأمنية عند الجدار الفاصل في أعقاب الهجومين الأخيرين في وسط إسرائيل.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الوزراء المصغر الإسرائيلي على حوالي 93 مليون دولار لإصلاح جزء يبلغ طوله 25 ميلا من السياج الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية.

المصدر: i24 news