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كييف تريد الحصول على الذخيرة الحربية من ترانسنيستريا ولوغانسك تقترح تدميرها

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كييف تريد الحصول على الذخيرة الحربية من ترانسنيستريا ولوغانسك تقترح تدميرها
Globallookpress John Goodman/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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أعلن مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، أن كييف تريد الحصول على الذخيرة من المخازن الموجودة في جمهورية بريدنيستروفيا (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد.

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وقال كيسيليوف إن أوكرانيا تريد مصادرة هذه الذخائر الموجودة بكميات هائلة في مستودعات بريدنيستروفيه، لأن الغرب لا يزود أوكرانيا دائما بالأسلحة والذخائر اللازمة، حيث "تعطلت اللوجستيات، وما توفره أوروبا لا يتطابق دائما مع عيار الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا". وتابع مساعد وزير الداخلية أنه يجب تدمير تلك الذخائر المخزنة في المستودعات على أي حال.

وكانت بريدنيستروفيا قد تعرضت لثلاثة هجومات إرهابية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أحدهم على مقر وزارة أمن الدولة بالعاصمة تيراسبول، وتفجيران آخران استهدفا هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى قرى المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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