بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.. أردوغان يكرر اتهاماته لكافالا رغم معارضة الغرب

كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهاماته لرجل الأعمال التركي عثمان كافالا، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، على الرغم من دعوات عدد من الدول الغربية إلى الإفراج عنه فورا.

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وقال أردوغان أمس الأربعاء: "صدر حكم على فرد أزعج بعض الدوائر بشكل كبير. هذا الرجل هو سوروس التركي"، في إشارة إلى الملياردير الأمريكي من أصل مجري، جورج سوروس، الذي يثير كراهية عدد من قادة الدول في جميع أنحاء العالم.

وأكد على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكنها "اتخاذ إجراءات قبل النطق بالحكم". وأضاف "صدر الحكم ويجب الامتثال له. هذا الحكم سينفذ شئتم أم أبيتم".

وحكم على كافالا (64 عاما) الناشط في المجتمع المدني، يوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم" عبر تمويل تظاهرات مناهضة للحكومة التركية في 2013.

وبعد أن أصبح معارضا للنظام، اعتبر كافالا أمام القضاة أن ما يواجهه هو "اغتيال قضائي" لشخصه وتأثير الرئيس التركي على محاكمته.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا قد دانت في 2019 أنقرة "لسجنها غير المبرر للمعارض بهدف إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وأمام رفض السلطات التركية إطلاق سراحه، بدأ مجلس أوروبا في فبراير إجراءات لفرض عقوبات على أنقرة.

ويخالف ذلك قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن كافالا، الذي دعت مرارا إلى الإفراج عنه فورا، وهو طلب كرره الاثنين في بيان رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيني كوكس.

ودانت الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من القادة الأوروبيين سجن كافالا وطالبوا بالإفراج عنه.

المصدر: أ ف ب